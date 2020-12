Concluzie uimitoare la autopsia lui Maradona: inima fostului fotbalist cantarea dublu decat normal

Conform news.ro, la o saptamana de la decesul lui Diego Maradona, anchetatorii incearca sa afle exact ce a cauzat moartea legendei fotbalului argentinian. Sunt examinate probe de urina si sange, precum si inima lui, deoarece cantarea in jur de 500 grame, dublu fata de greutatea normala.Asta reprezinta un mister pentru profesionistii din domeniul medical care lucreaza la acest caz si care trebuie sa stabileasca daca Maradona a consumat alcool, droguri sau alta substanta cu putin timp inainte de moarte, un rezultat crucial in ancheta procurorilor din San Isidro.S-a constatat ca inima are cardiomiopatie dilatativa, iar cei care efectueaza autopsia au dorit sa examineze mai amanuntit sistemul conductor al inimii. Cauza decesului a fost considerata un edem pulmonar secundar acut in urma unei insuficiente cardiace cronice exacerbate.Fostul fotbalist Diego Maradona a incetat din viata, la 25 noiembrie, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani.Citeste si: Dezvaluire trista. Reactia fiicei lui Maradona la capataiul tatalui decedat: "Va deschide capacul"