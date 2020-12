Leo Messi a fost amendat pentru omagiul adus lui Maradona. Cati bani va plati starul Barcelonei

Conform agerpres.ro, dupa ce a marcat in minutul 73 al partidei cu Osasuna, Messi si-a dat jos tricoul si a afisat altul, cu numarul 10, al clubului argentinian Newell's Old Boys, purtat de Maradona in perioada in care a jucat la aceasta echipa, in sezonul 1993-1994.Comisia de competitii din cadrul RFEF l-a sanctionat pe Messi cu o amenda de 600 de euro, iar cartonasul galben primit de jucator pentru acest gest nu va fi anulat. FC Barcelona, amendata si ea cu 180 de euro, intentioneaza sa faca apel impotriva acestor decizii.Maradona, unul dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile, a murit pe 25 noiembrie din cauza unui stop cardiac la varsta de 60 de ani.Citeste si: AUDIO Ultima dorinta a lui Diego Maradona. Mesajul inregistrat cu cateva ore inainte sa moara