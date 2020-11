Maradona a murit la 60 de ani. Cum a inceput fotbalul si debutul in nationala Argentinei

La 3 ani a primit o minge cadou de la un var, de ziua lui si a inceput sa jongleze cu ea in fata tuturor celor prezenti, care au ramas fara replica.Micul Diego ajunge la 8 ani sa dea probe la clubul Argentinos Juniors, unde antrenorii impresionati de tehnica copilului il legitimeaza repede ca sa nu-l piarda.Pana sa debuteze la prima echipa, Maradona a fost copil de mingi la meciurile lui Argentinos Juniors si in pauza ii incanta pe spectatorii de pe stadion cu jongleriile sale.Primul meci la echipa mare a lui Argentinos Juniors l-a jucat la 15 ani. Patru luni mai tarziu si-a facut debutul si in echipa nationala de seniori a Argentinei, intr-un meci amical, contra Ungariei.