Maradona a murit la 60 de ani. Romanul care l-a intalnit de trei ori in viata: "Simt ca mi-a murit cineva apropiat"

infruntat pe marele Maradona de trei ori in cariera.De fiecare data a ramas entuziasmat de talentul lui Maradona.Argentinianul a murit la varsta de 60 de ani din cauza unui stop cardiac."Este o pierdere foarte mare. A fost cel mai bun jucator din lume. L-am intalnit aproape de trei ori in viata: la Copa del Mondo. Ne-am intalnit in Spania, el juca la Sevilla. Si prima data, la un meci amical in 82, pe care l-am jucat in America de Sud. Am fost pe banca. Simt ca mi-a murit cineva drag, apropiat", a spus Balint la Digisport."Mi-a marcat copilaria, este un moment trist. Este un geniu. Un jucator rar. Dumnezeu i-a dattot", a spus si Ilie Dumitrescu la Digisport.