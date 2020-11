Maradona in ultimul interviu: Am fost si sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a dat tot

"Am fost si sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a dat totul, mai mult decat mi-am putut imagina. Daca nu as fi avut aceasta dependenta, poate as fi jucat mai mult. Dar totul a trecut si acum sunt bine", spunea el.In acelasi interviu, Maradona mai spunea ca si-ar dori sa-i vada pe toti argentinienii fericiti si nimeni sa nu mearga la culcare flamand.Diego Maradona a incetat din viata la 60 de ani.Initial, anuntul a fost facut de presa argentiniana si preluat si de presa sportiva din Europa.Ulterior, avocatul lui Maradona, Matias Morla, si purtatorul de cuvant al argentinianului, Sebastian Sanchi, au confirmat decesul fostului fotbalist.Morla a postat un mesaj pe Twitter : "Ne vedem curand, prietene. Adio, Comandante. Imi va fi dor de tine".Maradona ar fi murit in urma unui stop cardiac, la 60 de ani.El se afla la locuinta sa din Tigre, unde se recupera dupa o operatie la cap.CITESTE SI: