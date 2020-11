VIDEO Momente teribile la TV. Jorge Valdano a plans in direct vorbind despre Maradona

La voz se entrecorta, la emocion asoma.

Las lagrimas de Valdano son las lagrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns - Futbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

Potrivit La Nacion, Valdano, care este colaborator al Movistar, a intrat in direct de la un stadion pe care se va disputa un meci din Liga Campionilor si a inceput sa vorbeasca despre fostul sau coleg. "M-a durut foarte vestea. Am multe amintiri care imi aduc zambetul pe buze cand ma gandesc la ele", a spus Valdano, care nu a mai putut continua, dandu-i lacrimile.Valdano si Maradona au facut parte din echipa Argentinei campioana mondiala in 1986.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani.