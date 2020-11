Gary Lineker, dupa moartea lui Maradona: Speram ca va gasi in sfarsit o mangaiere in mainile lui Dumnezeu

, i-am spus. Au inceput toti sa ma imbratiseze. De asemenea, Valdano mi-a zis: Si i-am raspuns la fel. ", a povestit Maradona, la multi ani dupa acel meci.



Cateva minute mai tarziu, dupa ce a fost intrebat de un jurnalist daca a marcat cu mana, Maradona a raspuns: "A fost mana lui Dumnezeu".



La patru minute dupa "Mana lui Dumnezeu" a urmat "Golul secolului", considerat cel mai frumos gol dupa o actiune individuala din istorie. Maradona a primit un balon in propria jumatate de la Hector Enrique si a inceput o cursa de 55 de metri, timp de zece secunde, in care a driblat cinci adversari, inclusiv pe Shilton, si a ridicat scorul la 2-0.



Partida avea sa se incheie cu 2-1 pentru argentinieni. Gary Lineker a marcat pentru englezi, in minutul 81.



La 29 iunie 1986, Maradona ridica trofeul mondial deasupra capului, dupa ce Argentina invingea, in finala, cu 3-2, reprezentativa Republicii Federale Germania.



Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, la varsta de 60 de ani.



"De la distanta, cel mai bun jucator din generatia mea si, posibil, cel mai mare dintre toate timpurile. Dupa o viata binecuvantata, dar agitata, speram ca va gasi in sfarsit o mangaiere in mainile lui Dumnezeu", a scris Lineker pe Twitter.Dar postarea nu a fost pe placul tuturor, iar jurnalistul brazilian Eduardo Monsanto a comentat: "Arata un pic de respect! Sa fii un ticalos nu ti se potriveste sau asa credeam eu."Lineker a raspuns: "Imi pare rau, unde este lipsa de respect?"Monsanto a continuat: "Haide... amandoi stim la ce te refereai. Exista o tara intreaga care plange pierderea fiului ei preferat. Nu este momentul pentru dublu sens."Lineker a raspuns: "Neintelegerea ta este completa".O alta persoana a comentat: "Nu este momentul sa faci jocuri de cuvinte, Gary".Dar Lineker a replicat: "Nu fi ridicol. Este din suflet."Un jurnalist l-a aparat pe Lineker, spunand: "Am vazut acum ca unii incearca sa creeze un conflict. Sa nu-ti pese, nu ai fost altfel decat poetic."Lineker a raspuns: "Multumesc. Imi pot imagina doar ca este o problema de traducere."Tweetul a primit o mie de comentarii, 9.000 de redistribuiri si 72.000 de aprecieri in primele 40 de minute de la postare, multi spunand ca vorbele lui Lineker sunt doar un "joc de cuvinte inofensiv si din inima".Diego Armando Maradona a marcat multe goluri in cariera lui, insa doua dintre ele au locul lor in istorie, adanc intiparite.La Cupa Mondiala din Mexic, Argentina a jucat in sferturi cu Anglia, la 22 iunie 1986.In minutul 51, la o minge respinsa gresit de Steve Hodge, aflat in marginea careului mare al englezilor, balonul a descris o bolta spre propria poarta. Catre el s-au repezit portarul Peter Shilton si Maradona, ambii in saritura, la vreo opt metri de poarta. Argentinianul a impins mingea cu mana stanga, suficent ca Shilton, care se aruncase cu mana dreapta inainte, pentru a o respinge, sa rateze interceptia. Balonul s-a dus in poarta, iar arbitrul, care nu a vazut hentul, a validat golul, in ciuda protestelor vehemente ale jucatorilor englezi."Cautam un spatiu pentru ca englezii erau de piatra. Fenwick, Butcher, toti din aparare erau uriasi. Valdano nu mi-a dat pasa mie, ci a gresit si a ajuns la Samson. Samson a dat in spate. Am vazut mingea pe sus si, in cateva secunde, mi-am dat seama ca nu as ajunge la cap, asa ca mi-a venit in minte sa pun mana si capul. Am vazut mingea in poarta si am inceput sa strig: Gol, Gol. Idiotul de Checho m-a intrebat daca am facut-o cu mana mea.