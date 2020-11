Maradona a fost inmormantat langa parintii sai

El cuerpo de Diego Armando Maradona descansara en el cementerio privado Jardin Bella Vista, donde tambien estan los restos de los papas del Pelusa, Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco, conocidos como 'Don Diego' y 'Dona Tota' pic.twitter.com/zFWceQDEvs - La Teja (@LaTejacr) November 26, 2020

Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani. Joi, mii de oameni i-au adus un ultim omagiu fostului fotbalist la palatul prezidential din Buenos Aires, Casa Rosada.Timp de mai multe ore, fanii s-au perindat prin fata sicriului cu trupul neinsufletit al lui Diego Maradona. Omagierea de la Casa Rosada s-a incheiat neasteptat, mai devreme decat era programat, din cauza unor incidente in afara palatului, mai multi fani patrunzand in curte si in apropierea Casa Rosada inregistrandu-se ciocniri intre fani si fortele de ordine.Cortegiul funerar a parcurs drumul catre cimitir in mai mult de o ora, salutat pe parcurs de argentinienii iesiti in strada pentru a-si omagia idolul.Maradona a fost inmormantat alaturi de parintii sai.