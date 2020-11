Gattuso: La Napoli, Maradona a fost mai important ca Sfantul Gennaro. Nu va muri niciodata

"Am multe amintiri cu Maradona. Am cinat de multe ori impreuna, a murit, dar adevarul este ca el e vesnic. A facut atatea lucruri extraordinare, poate a gresit in viata, dar mereu va fi viu. Diego este o legenda, e de pe alta planeta.El a facut sa viseze un popor, aici e mai important ca San Gennaro si multa lume ii poarta numele. Speram sa castigam un trofeu anul acesta, ca sa i-l dedicam lui", a declarat Gattuso, informeaza gazzetta.it.Maradona a jucat la Napoli, intre 1984 si 1991. El a cucerit titlul in Serie A cu Napoli, in sezoanele 1986/1987 si 1989/1990, singurele din istoria clubului.De la plecarea lui de la Napoli, in 1992, clubul a trecut printr-o retrogradare, in 1998, si apoi prin faliment, in 2004, cand a ajuns in liga a treia, fiind salvat si reconstruit de Aurelio De Laurentiis.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, 25 noiembrie, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani.CITESTE SI: