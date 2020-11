"Am vazut cele mai bune fete din viata mea in inchisoarea lui." Intalnirea dintre Escobar si Maradona

Pentru acest lucru, traficantul i-a pus fotbalistului pe masa o suma mare de bani.Argentinianul a povestit cum a decurs intalnirea cu Escobar."Am fost dus intr-o inchisoare, care era inconjurata de mii de paznici. Mi-am spus: Ce naiba se intampla?Sunt arestat?Ziceai ca esti intr-un hotel de lux.Au venit la mine si mi-au transmis: Diego, el este El Patron.Eu nici macar nu citeam ziarele sau sa ma uit la televizor, nu stiam cine era acesta", a spus Maradona intr-un interviu.Argentinianul a ramas impresionat de atmosfera creata de Escobar in inchisoare."M-am intalnit cu Pablo intr-un birou si mi-a spus ca se identifica cu mine deoarece, la fel ca el, am triumfat prin saracie.A spus ca iubeste cum joc fotbal.Am jucat fotbal si ne-am distrat.Apoi, am avut parte de o petrecere cu cele mai bune fete pe care le-am vazut vreodata in viata mea. Nu-mi venea sa cred, mai ales ca eram intr-o o inchisoare.A doua zi, el m-a platit si mi-a transmis salutari", a mai adaugat fostul mare fotbalist argentinian.Diego Armando Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, din cauza unui stop cardiac.CITESTE SI: Cauzele mortii lui Maradona. Ce au descoperit doctorii la autopsie