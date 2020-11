CTP nu-l iarta nici in mormant pe Maradona: A fost un personaj dezgustator din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman inrait, amic al Mafiei si al sinistrilor dictatori

Editorialistul nu l-a vazut cu ochi buni pe marele fotbalist, mai ales ca Maradona a fost asociat mereu cu dependenta de droguri si alcool."Maradona s-a jucat cu fotbalul, genial, cum zice toata lumea, dar spiritul sportiv i-a fost strain: a jucat drogat de nenumarate ori si s-a laudat toata viata cu un gol necinstit, inscris cu mana impotriva Angliei, ba l-a mai luat si pe Dumnezeu partas la gainaria lui.Mai e de mirare ca si-a batut joc nu o data de Papa Ioan Paul al II-lea?A fost un personaj dezgustator din punct de vedere uman: alcoolic, drogoman inrait, amic al Mafiei si al sinistrilor dictatori Castro, Chavez si Maduro, zero ca antrenor.Fara indoiala, Diego Armando Maradona a fost un geniu cu mingea. Dar cred ca mai trebuie adaugat un cuvant: atat", a scris CTP in editorialul sau de pe republica.ro Cristian Tudor Popescu are alte preferinte in ceea ce priveste titulatura de cel mai bun fotbalist din istorie."Dupa mine, omul care a facut cel mai mult pentru inteligenta si frumusetea fotbalului pe aceasta planeta este Johan Cruyff - cu el in amintire voi muri.Tactic, Johan Cruyff i-a fost net superior starului argentinian. Este cel care a creat in anii '70 conceptul de fotbal total.Maradona a stat la trabuc si bautura cu dictatorii", a mai spus Cristian Tudor Popescu in editorialul de pe republica.ro Diego Maradona a murit la varsta de 60 de ani, din cauza unui stop cardiac.CITESTE SI: "Am vazut cele mai bune fete din viata mea in inchisoarea lui." Intalnirea dintre Escobar si Maradona