"Diego, eu sunt beat. E in regula, Gazza. Si eu sunt beat". Cum au jucat Gascoigne si Maradona intr-un meci direct

Cei doi s-au intalnit si pe terenul de fotbal, dar niciodata prietenia lor nu a fost pusa sub semnul intrebarii.Imediat dupa moartea lui Maradona, Gascoigne a facut niste marturisiri fabuloase de la un meci amical Sevilla - Lazio, jucat in Spania, in 1992.Englezul a recunoscut ca a venit in stare de ebrietate la acel meci.El chiar i-a marturisit asta lui Maradona, pe tunelul de la vestiare, dar raspunsul argentinianului a fost pe masura."Diego, eu sunt beat. E in regula, Gazza. Si eu sunt beat", a fost dialogul fabulos dintre cei doi fotbalisti, povestit in premiera de fotbalistul britanic, la emisiunea Good Morning Britain.La fel ca si Maradona, Paul Gazza Gascoigne s-a luptat ani in sir cu dependenta de alcool si droguri.