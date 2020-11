Mesaj coplesitor al fiicei lui Maradona, dupa decesul acestuia: Deja imi este dor de tine. Te voi iubi si te voi apara toata viata

"Mereu mi-a fost foarte frica de moartea mea, dar nu astazi... Pentru ca stiu ca va fi momentul in care te voi revedea si te voi imbratisa din nou! Deja imi este dor de tine, tata! Voi rezista aici, fara acea parte a inimii mele pe care ai luat-o ieri cu tine! (...)Te voi iubi si te voi apara toata viata mea pentru ca isi multumesc pentru viata impartasita cu noi! Sunt distrusa, dar voi merge inainte! Asteapta-ma acolo. Ne vom vedea, pana atunci voi exersa Y COMO EL EL pentru ca atunci cand ne vom vedea sa cantam din nou impreuna din toti rarunchii. De fapt tu cantai frumos si eu tipand.Te iubesc, tata. Te voi iubi si te voi apara toata viata! Si daca nepoata ta vrea sa vorbeasca cu tine prin apel video, ca inainte, voi muri in interior, dar stai linistit, ii voi povesti exact cine ai fost, cine esti si cine vei fi mereu! Si ea te iubeste. (...)Ma adun si nu imi imaginez cum va fi viata mea fara tine... NU POT... Dar sunt aici cu cel mai bun sot din lume si cu o fiica care ma obliga sa merg inainte! Viata este scurta, astfel cne vom revedea in curand. Iti aduc margarete pentru a-ti decora echipamentul si te rog sa te uiti din nou la mine cu acea iubire care se vede in fotografie! Te iubesc vesnic!", a notat Dalma Maradona.Starul argentinian Diego Maradona a incetat din viata miercuri, la varsta de 60 de ani.CITESTE SI: VIDEO Emotionat. Ultimele imagini cu Maradona in viata