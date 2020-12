Maradona a murit sarac lipit. Cine i-a luat toti banii pe care i-a castigat

Din cate se pare, Maradona ar fi murit sarac, sustin jurnalistii argentinieni. De vina ar fi fost fiicele sale si fosta sotie."Lui Maradona nu i-a ramas aproape nimic in cont. A murit sarac.. I-au furat tot, iar restul a donat el", este declaratia lui ziaristului Luis Ventura, un apropiat al lui Diego.Si cotidianul Clarin din Argentina s scris despre aceasta supozitie. In 2015, Diego Armando Maradona le-ar fi scos din testament pe fiicele sale, Dalma si Giannina.Nici fosta sa sotie, Claudia Villafane, nu a ramas cu nimic de pe urma lui Maradona.Fostul fotbalist a acuzat-o pe fosta iubita a sa ca i-au disparut din conturi aproape 6 milioane de euro si 458 de obiecte de valoare.Conform unor apropiati ai lui Maradona, el nu o ducea deloc bine financiar in ultimele zile din viata.Maradona era un superstar, incat nici Fiscul din Napoli nu a avut puterea sa se ia de el.Argentinianul era dator foarte multi bani inca de pe vremea cand a jucat in Italia, dar autoritatile fiscale din Sicilia nu i-au facut nimic fostului fotbalist, desi a vizitat de cateva ori orasul Napoli, dupa retragerea din fotbal.Atat de mare a fost Diego Armando Maradona.CITESTE SI: "Am vazut cele mai bune fete din viata mea in inchisoarea lui." Intalnirea dintre Escobar si Maradona