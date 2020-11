Ultimele clipe din viata lui Diego Maradona. Ce a facut fostul mare fotbalist in ziua fatidica

Cotidianul Clarin din Argentina prezinta ultime clipe din viata marelui fotbalist."Ceea ce trebuia sa fie doar inca o dimineata s-a transformat in dimineata unica in istoria fotbalului argentinian.Diego s-a trezut bine. A mers cativa pasi, asa cum facea de obicei.Apoi s-a dus inapoi in pat. A fost monitorizat de un psiholog, de un psihiatru si de o asistenta care l-a acompaniat pe toata perioada recuperarii", scriu argentinienii de la Clarin, citati de sport.ro.La ora pranzului, cand oamenii care il ingrijeau s-au dus sa-i dea medicamentele necesare, Maradona nu a mai raspuns.Imediat, la fata locului au ajuns mai multe ambulante care nu au mai putut face insa nimic.Maradona se operase pe creier la inceputul lunii noiembrie si era in perioada de recuperare.CITESTE SI: Maradona in ultimul interviu: Am fost si sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a dat tot