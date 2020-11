VIDEO Maradona a murit la 60 de ani. Momente inedite din viata argentinianului

Toate cluburile din Argentina au vrut sa-l coopteze pe Maradona inca din adolescenta, insa a ales pe Boca Juniors, dragostea sa din copilarie, chiar daca rivalii de la River Plate i-au propus un contract mult mai avantajos.Maradona se transfera la Barcelona , unde in 1983 este primul jucator din echipa catalanilor care este aplaudat la scena deschisa de fanii lui Real Madrid intr-un El Clasico.Nu sta mult pe Camp Nou si ajunge un an mai tarziu la Napoli , unde tot orasul este blocat la sosirea argentinianului.75.000 de oameni participa la prezentarea lui Maradona pe stadion.Maradona este erou la Napoli.SURSA FOTO: Facebook / Diego MaradonaAnul sau de gratie este 1986, cand cucereste impreuna cu Argentina titlul mondial in Mexic.Acolo este cel mai bun jucator al turneului si ramane in istorie pentru golul marcat cu mana in poarta Angliei.Cariera argentinianului este presarata cu numeroase scandaluri din cauza consumului de droguri. In 1994, la Campionatul Mondial din SUA, Diego a fost trimis acasa de FIFA dupa ce a fost ce a iesit pozitiv la un test antidoping.Sursa video: Youtube /TopPassion