Declaratie soc in ultimele clipe de viata ale lui Maradona: "Da, prostule, grasul moare". Doctorul care a spus asta

Leopoldo Luque este medicul care fusese angajat de Maradona sa aiba grija de sanatatea sa, dar care e cercetat de procurorii argentinieni pentru neglijenta in serviciu. Au aparut si primele dovezi in acest sens, recent aparand informatii privind faptul ca Luque ar fi falsificat in mai multe randuri semnatura clientului sau.Acum, jurnalistii argentinieni au intrat in posesia unei inregistrari facute chiar in ziua mortii lui Maradona, mai exact o discutie intre Luque si psihiatra Agustina Cosachov dupa ce au aflat ca Diego a intrat in stop cardi-respirator si se incearca resuscitarea sa."Stai linistita, Agustina, noi am facut tot posibilul. Era un pacient dificil si familia lui stia asta. Sa ma avertizezi daca sunt furiosi si ce vor sa faca", i-a transmis Luque colegei sale. La putin timp distanta, sunat de cineva pentru a confirma situatia lui Maradona, Luque a afirmat: "Da, prostule, grasul moare. A facut infarct, ma duc acolo"