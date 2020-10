Maradona este in izolare, dupa ce a fost contact direct cu un caz Covid - 19

''O persoana care a avut contact direct cu el prezinta simptome de Covid, deci, in contextul faptului ca Diego este un pacient cu risc, i-am prescris izolarea'', a declarat Leopoldo Luque, medicul lui Maradona, intr-un clip video difuzat de echipa sa de presa.Pentru moment, el nu prezinta niciun simptom al maladiei, a precizat medicul, indicand ca va astepta rezultatele persoanei cu care Maradona a avut contact ''pentru a decide ce masuri va lua''.Potrivit cotidianului sportiv Ole, una dintre garzile de corp ale lui Maradona ''s-a trezit cu simptome de COVID-19 si a fost pusa in carantina, in asteptarea rezultatului testului''.''In asteptarea altor informatii, Maradona va ramane izolat la locuinta sa'' din La Plata, la circa 65 km sud de Buenos Aires, a indicat cotidianul Pagina/12, citand o sursa din anturajul fostului campion mondial, care va implini 60 de ani peste trei zile.De ziua sa, Maradona ar trebui sa isi conduca echipa la primul meci al sezonului, contra formatiei Patronato, dar prezenta sa pe banca tehnica este acum incerta.Diego Maradona nu a participat saptamana trecuta la antrenamentele echipei Gimnasia, dupa ce un jucator a fost testat pozitiv.Argentina a inregistrat pana acum peste un milion de cazuri pozitive la COVID-19, iar peste 29.000 de persoane si-au pierdut viata din cauza virusului.