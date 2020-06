Maradona rememoreaza meciul Arentina - Romania de la CM 1990: "Aveau mari jucatori, precum Hagi, Lacatus, Popescu"

Ziare.

com

"Acum 30 de ani, impotriva Romaniei, trebuia sa obtinem calificarea pentru faza urmatoare. Aveau mari jucatori , precum Hagi, Lacatus, Popescu.Aveam un galben si cu altul nu as fi jucat meciul urmator. A fost multa lupta, foarte fizica si cu putin fotbal. Iar la sfarsitul primei reprize, numarul 5 al Romaniei (n.r. - Iosif Rotariu) mi-a rupt glezna stanga, mi-a deschis-o cu o lovitura. In a doua repriza, am jucat cu infiltratii si puteam face foarte putin.Dar nu eram nebun sa ies. Imi amintesc ca la pauza, Moncho Monzon mi-a spus ca vrea sa inscrie un gol, iar eu i-am raspuns ca la cornere sa atace prima bara, pentru ca urma sa trimit mingea acolo.Si multumesc Domnului, Moncho s-a dus sa o caute unde i-am spus. Dar, din pacate, nu am putut pastra scorul si am fost egalati imediat. Am sfarsit morti si foarte amarati, pentru ca a trebuit sa jucam impotriva Braziliei", a povestit Maradona, care insoteste postarea de un rezumat al meciului, in care se insista pe duelurile dure dintre jucatorii celor doua echipe.La 18 iunie 1990, Romania a remizat cu Argentina, scor 1-1, la Napoli , in ultima etapa a fazei grupelor. Monzon a deschis scorul in minutul 62, iar Balint a egalat, in minutul 68.Tricolorii au incheiat pe locul 2 grupa, dupa Camerun, dar inaintea Argentinei, clasata pe locul 3. Si Romania si Argentina au mers in optimi, insa jucatorii antrenati de Emeric Ienei au fost eliminati de Irlanda, la penaltiuri.Argentina a ajuns in finala, dar a pierdut titlul mondial in fata RFG, scor 0-1.