Maradona, urmarit cu drone. "Cer intimitatea pentru Diego"

"Tocmai am contactat autoritatile locale care sunt preocupate de numarul mare de drone care survoleaza casa in care locuieste Maradona. Cer intimitate pentru Diego si pentru toti vecinii sai, in caz contrar vom initia actiuni in justitie impotriva celor care insista cu acest comportament", a scris Morla pe contul sau de Twitter Maradona a fost externat miercuri din spitalul in care a fost operat cu succes pentru un hematom la cap, in urma cu zece zile.Maradona a parasit clinica aflata in nordul capitalei argentiniene Buenos Aires, la bordul unei ambulante, fara sa faca nicio declaratie.Vehiculul a fost urmat de un convoi de automobile ale suporterilor, dupa ce zeci de fani au ramas zile intregi in fata clinicii, afisand fotografii ale starului sau cantand pentru a-l sustine.Diego Maradona, in varsta de 60 ani, isi va continua recuperarea la Tigre, la 30 km nord de Buenos Aires, intr-o casa aflata in apropierea domiciliului fiicei sale Giannina.Campionul mondial din 1986 a fost spitalizat pe 2 noiembrie, pentru anemie si deshidratare, in orasul La Plata, situat la 60 km de Buenos Aires, unde antreneaza echipa locala de fotbal. Analizeze efectuate au relevat prezenta unui hematom subdural, un cheag de sange format la nivelul suprafetei creierului.Din acest motiv, el a fost transferat la o clinica privata din Olivos, in apropiere de Buenos Aires, unde a fost operat cu succes in ziua urmatoare.