Medicul lui Maradona rupe tacerea: "Nu eu sunt responsabil, am reusit ce nu putea nimeni"

"Ma simt teribil, pentru ca a murit prietenul meu. Nu eu sunt responsabil pentru tot ce s-a intamplat. Stiu ce am facut pentru Diego si stiu cum am facut-o. Pot explica totul. Sunt absolut sigur ca am facut tot ce se putea face pentru Diego. Daca sunt responsabil pentru ceva in ceea ce il priveste pe Diego, sunt pentru ca l-am iubit, am avut grija de el, sa ii prelungesc viata si sa fie mai bine pana la final. Am facut imposibilul pentru asta, am facut ca el sa poata sa ajunga la psiholog, la psihiatru. Am reusit ce nu putea nimeni. Nu imi reprosez nimic, sunt mandru de ce am facut. Nu am nimic de ascuns. Sunt la dispozitia justitiei", a pus medicul, precizand ca a avut cu Maradona o relatie fiu-tata.Leopoldo Luque este vizat de o ancheta sub suspiciunea de omor involuntar, dupa ce miercuri Diego Maradona a incetat din viata, la varsta de 60 de ani. Luque l-a operat pe Maradona pe creier la 3 noiembrie.Citeste zi: Perchezitii la casa si la clinica medicului care l-a operat pe Maradona. Cei doi s-au certat cu cateva zile inainte de deces