Mostenitorii lui Maradona au fost luati prin surprindere. Averea ascunsa despre care nimeni nu stia nimic

Potrivit lui D'Alessandro, un fiu al fostului lider cubanez Fidel Castro l-a chemat pe avocatul lui Maradona, Matias Morla, pentru "a-i aminti ca Fidel i-a dat casa" in cursul unui sejur al fostei vedete la centrul de sanatate de la "La Pradera"."I-a spus ca exista zeci de obiecte in podul acelei case", a adaugat D'Alessandro, care este reprezentantul legal al lui Morla.Avocatul a adaugat ca lucrurile care i-au apartinut lui Maradona sunt "pastrate acolo chiar pentru a face un muzeu"."Exista scrisori, scrisori de la lideri mondiali, pereti pictati de Maradona", a mai spus D'Alessandro, explicand ca fostul idol argentinian se trezea diminetile si vopsea peretii cu mesaje precum "Fidel, te iubesc"."Casa este intacta si disponibila", a afirmat D'Alessandro.Averea lui Maradona este una extinsa si inca necunoscuta in totalitate.Diego Maradona a locuit timp de patru ani in Cuba, pentru a se trata de dependenta de droguri si alte probleme de sanatate.Maradona a decedat in luna noiembrie, la varsta de 60 de ani, dupa un stop cardiac si a fost ingropat pe 26 noiembrie intr-un cimitir de langa Buenos Aires.