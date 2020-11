Napoli il omagiaza pe Maradona cu o fotografie in tricoul azzuro: "Para siempre. Adios, Diego!"

"Pentru totdeauna, adio Diego". Napoli, clubul la care Maradona a facut istorie din 1984 pana in 1991, castigand doua titluri de liga, a publicat acest scurt mesaj pe Twitter si l-a insotit cu o inima albastra si o fotografie a legendei argentiniene sarbatorind un gol cu tricoul "azzurro".Maradona fost transferat in 1984 in Italia - Serie A, la SSC Napoli pentru o suma record la acea vreme, in cuantum de 6,9 milioane lire sterline.Cu Napoli, Maradona a atins varful carierei sale profesioniste. A devenit repede o stea adorata de fani, si in perioada sa a ridicat echipa (Napoli) la cea mai prolifica perioada din istoria clubului.Condusa de Maradona, Napoli a castigat singurele sale trofee de campioni ai Italiei in sezonul 1986/87 si 1989/90, clasandu-se pe locul 2 in campionat de doua ori in sezonul 1987/88 si in 1988/89. Alte trofee castigate de Maradona cu Napoli in perioada sa includ Cupa Italiei in 1987, (finalisti ai Cupei Italiei in 1989), Cupa U.E.F.A. in 1989 si Supercupa Italiei in 1990. Maradona a fost golgeterul Seriei A italiene in sezonul 1987/88.Diego Maradona a murit la 25 noiembrie 2020, in urma unui stop cardio-respirator.