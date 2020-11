Napoli, in lacrimi dupa moartea lui Maradona. Clubul de fotbal si-a schimbat sigla. Anuntul facut de primarul orasului care l-a adoptat pe fostul mare sportiv

Always in our hearts 💙



Ciao, Diego pic.twitter.com/I2gTWqdtdB- Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 25, 2020

"Diego Armando Maradona, cel mai mare fotbalist din toate timpurile, a murit. Diego i-a facut pe oamenii nostri sa viseze cu geniul sau. In 2017 a devenit cetateanul nostru de onoare. Diego, napolitan si argentinian, ne-ai dat bucurie si fericire! Napoli te iubeste!".Acesta este mesajul transmis pe Facebook , miercuri, de primarul din Napoli, Luigi de Magistris, care a propus: "Sa numim stadionul San Paolo dupa el".Clubul de fotbal Napoli, pentru care a jucat Maradona, ducand pe culmile gloriei aceasta echipa de fotbal, si-a schimbat miercuri, imediat dupa moartea marelui fotbalist , sigla pe retelele sociale. Mesaje si imagini cu Maradona apar in locul fostei sigle. Pe Twitter , Clubul de fotbal Napoli a transmis: "Pentru totdeauna in inima, salut Diego".In anii '80, Maradona a fost transferat in Italia, la Clubul de fotbal Napoli, pentru o suma record la acea vreme: 6,9 milioane lire sterline. Cu Napoli, Maradona a atins varful carierei sale profesioniste, fiind adorat de fanii acestei echipe.Condusa de Maradona, Napoli a castigat singurele sale trofee de echipa campioana a Italiei in sezonul 1986/87 si 1989/90, clasandu-se pe locul 2 in campionat de doua ori in sezonul 1987/88 si in 1988/89.Alte trofee castigate de Maradona cu Napoli: Cupa Italiei in 1987, Cupa UEFA in 1989 si Supercupa Italiei in 1990. Dupa ce a fost suspendat timp de 15 luni pentru testare pozitiva cu cocaina, Maradona a parasit Napoli in 1992.