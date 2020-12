Jucatoarea care a sfidat omagiul adus lui Maradona, amenintata cu moartea: "Iti voi rupe picioarele"

"Refuz sa omagiez un violator, un abuzator si un pedofil", a declarat fotbalista iberica, intorcandu-se cu spatele si asezandu-se in fund pe gazon, in clipa in care restul sportivelor il omagiau pe Maradona."Maradona, in termeni fotbalistici, a avut calitati spectaculoase, dar ca persoana a lasat mult de dorit. Asadar, sa tin un minut de reculerege in memoria lui nu mi-ar fi stat in fire", a completat ea ulterior.La 24 de ore distanta, Paula Dapena sustine ca a primit amenintari violente pe retelele sociale. "Nu doar eu am fost hartuita, ci si colegele mele. Nu a fost doar hartuire, au existat si amenintari cu moartea. Cineva mi-a scris "Iti voi afla adresa, voi veni la tine acasa si iti voi rupe picioarele"", a afirmat Paula."Poate le voi divulga si numele celor care m-au amenintat, astfel incat sa le fie inchise conturile. As putea sa-i raportez, dar nu cred ca s-ar intampla ceva. Voi vedea", a mai spus Dapena.Citeste si: Dezvaluire trista. Reactia fiicei lui Maradona la capataiul tatalui decedat: "Va deschide capacul"