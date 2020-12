O romanca descrie intalnirea cu Maradona: "Nu am crezut ca exista mitul Diego pana nu l-am trait aievea"

Prima oara, in urma cu 24 de ani, Olivia Petrescu l-a intalnit pe superstarul argentinian la Buenos Aires, la casa din Villa Devoto. Trei ani mai tarziu, in 2009, l-a reintalnit la Madrid, dupa un meci amical de fotbal disputat intre nationalele Spaniei si Argentinei."Eu, personal, nu am crezut ca exista mitul Diego, pana nu l-am trait aievea. Maradona a existat universal si daca el a murit, inseamna ca si noi suntem pieritori", a declarat Olivia Petrescu pentru publicatia Faclia de Cluj Profesoara din Cluj pastreaza si acum autograful primit de la marele Maradona. E insotit de o dedicatie speciala. "Intersectia strazilor Segurola cu Habana..., loc unde am experimentat un evantai de momente infinite de asteptari frenetice, apoi emotii scurte de la cald la rece, iar in cele din urma, dezamagiri, confuze atunci, impachetate intr-un autograf pe un poster lucios si tricou alb-celest cu numarul 10, cu dedicatia "Para Olivia, con un beso" (Oliviei, cu un sarut, Diego - n.r.)."Ma aflam in Argentina, tara preferata mai mult pentru literatura sa, decat pentru fotbal sau istorie...Si totusi, acum vreau sa scriu doar despre ultimele doua, combinatie pasionala pe care numai emisfera australa este capabila sa le redea sublim la creuzet. A doua si ultima oara cand l-am intalnit pe Diego a fost la Madrid, in data de 12 noiembrie 2009, dupa un amical Spania-Argentina cand antrena nationala Argentinei, intr-o conjunctura oficiala, aparent stabila, dar totusi vulnerabila, in preajma fiicei sale Giannina si a lui Sergio Aguero, pe atunci ginere si fotbalist la Atletico Madrid ", a povestit profesoara din Cluj, pentru publicatia citata.CITESTE SI: