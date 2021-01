Papa Francisc il omagiaza pe Maradona: "A fost un poet pe teren, un mare campion"

"L-am intalnit pe Diego Armando Maradona cu ocazia unui meci pentru Pace in 2014: imi amintesc cu placere de tot ce a facut Diego pentru fundatia Scholas Occurentes. A fost un poet pe teren, un mare campion care a adus bucurie pentru milioane de oameni, in Argentina si la Napoli . Era si un barbat foarte fragil.Am o amintire personala legata de Cupa Mondiala din 1986, pe care Argentina a castigat-o datorita lui Maradona. Eram la Frankfurt, era o perioada dificila pentru mine, studiam limba si strangeam materiale pentru teza mea. Nu putusem sa vad finala CM si am aflat de succesul Argentinei in fata Germaniei in urmatoarea zi, atunci cand o fata japoneza a scris pe tabla:in timpul unei lectii de germana.Imi amintesc personal de asta ca de o victorie a singuratatii, pentru ca nu aveam pe nimeni cu care sa impartasesc bucuria acelei victorii sportive. Cand mi s-a spus de moartea lui Maradona, m-am rugat pentru el si i-am trimis familiei un rozariu cu cateva cuvinte personale de consolare", a afirmat Suveranul Pontif.Diego Maradona a murit in data de 25 noiembrie, in Argentina, la varsta de 60 de ani.