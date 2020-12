Perchezitii la locuinta si cabinetul psihiatrului care l-a tratat pe Maradona. Reactia avocatilor

Conform news.ro, ancheta a fost autorizata de judecator pentru a clarifica posibila implicare a psihiatrului in moartea argentinianului.Vorbind la canalul TN, avocatul psihiatrului, Vadim Mischanchuk, a declarat ca aceste perchezitii sunt "masuri de rutina", in toate cazurile legate de malpraxis profesional, in care obiecte precum telefoanele mobile si computerele sunt colectate pentru a "reconstrui" istoricul medical al pacientului."Clientul meu este calm in ceea ce priveste deciziile medicale pe care le-a luat", a spus avocatul, adaugand ca, marti dupa-amiaza, se va intalni cu reprezentanti ai Parchetului.Cu doua zile in urma, aceeasi autoritate judiciara a ordonat perchezitionarea locuintei si a cabinetului neurochirurgului Leopoldo Luque, cel care l-a operat pe creier pe Maradona, urmarind sa stabileasca daca a existat vreo neglijenta in jurul mortii fostului fotbalist. Luque a fost, luni dimineata, la Parchet, dar nu i-a fost luata nicio declaratie, deoarece nu a fost acuzat oficial de vreo actiune gresita.Maradona, care fusese internat la inceputul lunii trecute la doua unitati sanitare, suferind de anemie, deshidratare si avand un hematom la creier, pentru care a fost operat in cele din urma, a murit din cauza unui stop cardiac intr-o casa de la periferia orasului Buenos Aires.Fostul fotbalist a fost externat de la clinica Olivos, in care a fost supus unei interventii chirurgicale pe creier la 11 noiembrie, si din acel moment pana la deces a locuit intr-o casa din interiorul unui complex privat.Joi, Matias Morla, avocatul lui Diego Maradona, a lansat acuzatii grave si a cerut o ancheta amanuntita, in urma decsesului fostului campion mondial."Astazi este o zi de durere profunda, de tristete si reflectie. Simt in inima mea pierderea unui prieten pe care l-am onorat cu loialitate pana in ultima zi. Inmormantarea trebuie sa fie un moment intim si familial. Conform spuselor procurorului din San Isidro, este inexplicabil faptul ca, timp de 12 ore, Diego nu a avut nicio atentie sau control din partea personalului medical. Ambulantei i-a luat mai mult de o jumatate de ora pentru a ajunge, a fost o idiotenie criminala. Acest fapt nu trebuie sa treaca neobservat si va rog sa investigati pana la sfarsit. Dupa cum mi-a spus Diego: