VIDEO Peste 30 de ani de la marele meci Argentina-Romania. Hagi: "A fost un duel frumos cu Maradona, pe care cred ca l-am castigat"

A fost o intalnire memorabila. Maradona si Hagi s-au faultat reciproc, Hagi s-a ales si cu un avertisment, dar la final au facut schimb de tricouri:"M-am dus la el in cabina imediat dupa partida. Era pe masa de masaj, avea o problema la glezna. Pacat ca nu mai gasesc acum tricoul", a spus Hagi."A fost o provocare pentru toti. Eram o echipa fara experienta de Mondiale sau Europene, dar foarte talentata. Stiam ca suntem buni si ne astepta un meci decisiv, cu presiune mare, la el acasa, la Napoli. Am dominat si ne-am atins obiectivul calificarii pana la final.Am incercat sa am o prestatie la inaltimea lucrurilor care se spuneau despre mine la acel moment. A fost un duel frumos cu Maradona, pe care cred ca l-am castigat", a spus Hagi intr-un interviu pentru gsp.ro.