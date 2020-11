Fostul dictator cubanez Fidel Castro i-a marcat viata lui Diego Maradona: "Mi-a fost ca un al doilea tata". Au murit in aceeasi zi, la 4 ani distanta

Maradona si Fidel Castro s-au intalnit prima data in 1986, cu ocazia Cupei Mondiale castigate de Argentina, cu Diego in prim-plan, pentru a se mai intalni apoi cu diverse ocazii.Problemele cu drogurile pe care le-a avut Maradona dupa retragerea din activitate l-au determinat pe Fidel Castro sa-i propuna o clinica de reabilitare din Cuba, o ocazie excelenta pentru politician de a-si promova sistemul medical in intreaga lume.Maradona a acceptat si a stat nu mai putin de 4 ani in Cuba, iar acesta a fost unul dintre momentele de cotitura, recuperarea reusita cu ajutorul lui Fidel Castro prelungindu-i cu siguranta viata intr-o perioada critica."Fidel mi-a fost ca un al doilea tata", spunea Maradona despre Castro, imaginea caruia si-a tatuat-o pe piciorul stang.Citeste si: Uluitor: Diego Maradona are 8 copii recunoscuti cu 7 femei diferite. A fost casatorit o singura data