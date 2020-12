Dezvaluire trista. Reactia fiicei lui Maradona la capataiul tatalui decedat: "Va deschide capacul"

Claudio Turco Garcia (57 de ani), la randul lui fost fotbalist, e una dintre putinele persoane care au avut acces in apropierea familiei lui Maradona. In primul rand, acesta si-a aminit de felul in care a aflat de decesul lui Diego, fiind sunat de cineva: "Am inchis telefonul imediat. Nu stiam ce sa zic si ce sa cred".De asemenea, Turco Garcia a dezvaluit ce i-a transmis Dalma, una dintre fiicele lui Maradona, in apropierea sicriului depus pentru priveghi la palatul prezidential din Buenos Aires. "Nu-mi vine sa cred. Va deschide capacul si se va ridica", a spus tanara de 33 de ani, una dintre cele doua fete pe care Maradona le-a avut cu singura sa sotie, Claudia.Astazi, intr-un mesaj mai lung transmis pe Instagram, Dalma Maradona a tinut neaparat sa multumeasca pentru scenele emotionante traite in urma cu cateva zile la meciul lui Boca Juniors, fosta echipa a lui Diego. Dalma s-a aflat atunci in loja tatalui sau, iar jucatorii Bocai i-au dedicat victoria.Citeste si: VIDEO Clipe emotionante in Argentina. Fiica lui Maradona a izbucnit in plans in loja tatalui sau