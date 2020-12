A iesit rezultatul analizei toxicologice in cazul lui Maradona. Ce consumase inainte de deces si bolile de care suferea fostul fotbalist

Maradona suferea de probleme majore la inima, ficat si rinichi, iar testele de sange si urina efectuate post-mortem au aratat un cocktail de medicamente eliberate pe baza de reteta, intre care Quetiapina, Venlafaxina si Levetiracetam, conform news.ro.Quetiapina este utilizata pentru a trata tulburarile afective, inclusiv depresia, schizofrenia si tulburarea bipolara. Antidepresivul Venlaxfaxina este uneori utilizat pentru a trata atacurile de panica. Levetiracetamul apartine unei clase de medicamente cunoscute sub numele de anticonvulsivante si este utilizat impreuna cu alte medicamente pentru a trata epilepsia, in scopul de a incerca scaderea numarului de convulsii.De asemenea, a fost detectat medicamentul Ranitidina, care este utilizat pentru indigestie si arsuri la stomac si care este in centrul unei investigatii in curs de desfasurare pentru a determina daca unele ingrediente pot creste riscul de cancer.Desi unele dintre medicamentele gasite in corpul sau pot provoca aritmie, testele au confirmat ca nu exista dovezi ca Maradona primea medicamente pentru boala cardiaca de care suferea.Analizele au mai aratat ca Maradona suferea de ciroza hepatica, de o afectiune renala numita necroza tubulara acuta care poate duce la insuficienta renala acuta, de o boala coronariana si de fibroza miocardica. Inima lui cantarea 503 de grame, aproape dublu fata de o inima normala pentru un barbat de varsta lui.Un medic a declarat presei locale sub protectia anonimatului: "Corpul lui Diego era pe muchie. Sau dincolo de muchie."Fostul fotbalist Diego Maradona a incetat din viata, la 25 noiembrie, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani. Cauza decesului a fost considerata un edem pulmonar secundar acut, produs in urma unui infarct.Citeste si: VIDEO Fenomenal. Tata si fiu, ca doua picaturi de apa pe terenul de golf. Dinastia Woods s-a pus in miscare