Stadionul echipei Napoli va primi numele lui Diego Maradona de la urmatorul meci

"Am citit propunerile alternative, dar pana la urma numele va fi Stadio Diego Armando Maradona. Procedura va fi cat mai rapida posibil. Astazi, a avut loc deja o sedinta a comisiei si vom incheia procesul. Am motive sa cred ca numele poate fi oficializat de la urmatorul meci al echipei Napoli", a declarat primarul Luigi De Magistris pentru Il Messaggero.Napoli va evolua, pe teren propriu, la 10 decembrie, cu Real Sociedad, in ultima etapa a Grupei F a Ligii Europa.Fostul fotbalist Diego Maradona a incetat din viata, la 25 noiembrie, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani.Maradona a jucat la Napoli intre 1984 si 1991, perioada in care echipa a cucerit doua titluri in Serie A, in sezoanele 1986/1987 si 1989/1990, singurele din istoria clubului.