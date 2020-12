Inca un stadion se va numi Diego Armando Maradona

"Am decis sa redenumim stadionul Unico de la Plata Diego Armando Maradona. Diego era unic si merita ca acest stadion sa-i poarte numele", a declarat guvernatorul Axel Kicillof, in prezenta presedintelui argentinian Alberto Fernandez si a vicepresedintei Cristina Kirchner.O tribuna va purta numele fostului selectioner Alejandro Sabella, fost jucator si antrenor la Estudiantes si decedat de curand.Stadionul Unico de La Plata a fost construit in anii '90 pentru a fi folosit de cele doua echipe locale rivale, Estudiantes si Gimnasia y Esgrima, dar dupa inaugurarea din 2003 a fost folosit doar in mod temporar.Arena, una dintre cele mai moderne din Argentina, va gazdui patru meciuri la Copa America, din iulie.Diego Maradona a murit la 60 de ani, iar el pregatea echipa Gimnasia y Esgrima, din septembrie 2019.Si stadionul din Napoli poarta numele lui Maradona.