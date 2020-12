Suma uluitoare pe care o cheltuia Maradona in fiecare luna. Avea 50 de familii de intretinut

Intr-o emisiune televizata din Argentina, jurnalistul Jorge Rial a facut o dezvaluire la care putini se asteptau, in conditiile in care se stia mai degraba despre marile probleme financiare cu care se lupta Maradona inainte de a muri.Astfel, ziaristul respectiv a precizat ca legendarul fotbalist platea in fiecare luna aproximativ 100.000 de euro. Destinatia exacta a banilor e inca necunoscuta, dar tot Rial a facut o precizare interesanta: "Maradona spunea ca are 50 de familii de hranit. Rude, prieteni, angajati, din tara si din afara. De-acum inainte cine va plati acesti bani?"Citeste si: VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri