Textul emotionant scris de jurnalistii argentinieni la moartea lui Maradona: "O saritura in gol fara parasuta. Un carusel cu urcusuri si coborasuri abrupte"

"Avea 60 de ani. Vestea care cutremura lumea: Diego Armando Maradona a murit", a titrat Clarin , publicatia care a oferit in premiera tragicul anunt, potrivit Eurosport. "Si iata ca intr-o zi s-a intamplat. Inevitabilul s-a produs. O palma emotionala si nationala . O lovitura care produce vibratii in toate latitudinile. Un impact global. O punct de cotitura in istorie. Propozitia care a fost scrisa de cateva ori, dar mereu a fost mereu driblata de soarta, a devenit acum parte a unei realitati triste: Diego Armando Maradona a murit.A avut o viata televizata, inceputa cu un mesaj spus la camera de un pusti care visa sa joace pentru nationala Argentinei. O saritura in gol fara parasuta. Un carusel cu urcusuri si coborasuri abrupte.Nimeni nu i-a explicat lui Diego regulile jocului. Nimeni nu i-a dat un manual cu instructiuni al mediului din care provenea. Nimeni n-a avut joystick-ul cu care sa poata fi controlat destinul unui om ale carui picioare, care inainte umblau prin noroi, au ajuns sa atinga cerul."