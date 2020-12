Top 10 cele mai tari fraze rostite de-a lungul vietii de Diego Armando Maradona

Fara pretentia de a face un clasament, iata care sunt 10 dintre cele mai memorabile declaratii date de Maradona de-a lungul timpului:"Am crescut intr-un cartier privat din Buenos Aires. Privat de apa, lumina si telefon""Iti voi spune un secret, Peter Shilton: a fost cu mana""Eu am gresit si am platit, dar mingea nu e patata""Cand am intrat in Vatican si am vazut tot aurul de-acolo, am luat foc""Azi nu pot sa vorbesc. Am mai putine cuvinte decat o telegrama""A juca fotbal fara public e ca si cum ai juca intr-un cimitir""Orice s-ar intampla si oricine ar fi la conducere, tricoul cu numarul 10 va fi intotdeauna al meu""Lasati-ma sa imi traiesc viata, nu vreau sa fiu un exemplu pentru nimeni""As pune o placa funerara la mormantul meu, cu textul: Multumesc mingii""Cel mai dureros moment din cariera a fost pe targa, cu piciorul rupt. Am simtit zgomotul de lemn spart"Citeste si: Un fost fotbalist al Barcelonei divorteaza in ajun de Craciun, dupa 9 ani de relatie. "Multumesc pentru cel mai bun cadou"