AUDIO Ultima dorinta a lui Diego Maradona. Mesajul inregistrat cu cateva ore inainte sa moara

🇦🇷 #AHORA 📺 Ultimo mensaje de audio de Diego Maradona al actual novio de Veronica Ojeda pidiendole que cuide mucho a Dieguito Fernando horas antes de morirse #QEPD - #BuenDomingo 📽 pic.twitter.com/w2LXNaWDY3 - Infomedia 🇦🇷 (@Infomedia24hrs) November 29, 2020

Jurnalistul Luis Ventura a fost cel care a raspandit in spatiul online vorbele pe care Diego Maradona i le-a transmis prin whatsapp lui Mario Baudry, actualul iubit al Veronicai Ojeda, femeia cu care fostul fotbalist are un copil. Nascut in 2013, Diego Fernando este de altfel cel mai mic dintre cei 8 copii (cu 7 femei diferite) lasati in urma de Diego Maradona.Dorinta de a-i transmite un mesaj inregistrat iubitului Veronicai e una total neobisnuita pentru caracterul pe care il avea Maradona, stiindu-se faptul ca era un barbat extrem de gelos in relatiile cu fostele partenere."Buna Mario, sunt Diego. Stiu ca o sa ti se para ciudat, dar o vad bine pe Vero, mi-a spus ca este cu tine. Ai mare grija de ea si, apropo, ai grija de ingerul meu. Uite ca am multi copii, dar el e ultimul. O imbratisare", i-a spus Maradona lui Mario Baudry.Citeste si: VIDEO Clipe emotionante in Argentina. Fiica lui Maradona a izbucnit in plans in loja tatalui sau