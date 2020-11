Inca o lovitura pentru fotbalul din Argentina. Un fost selectioner, internat de urgenta. Diego Maradona i-a fost dusman

Conform news.ro, Sabella este spitalizat la Institutul de Boli Cardiovasculare. Tehnicianul a avut probleme de sanatate in ultimele zile si noaptea trecuta s-a decis ca el sa fie internat pentru a se face toate investigatiile necesare.Sabella a fost operat in decembrie 2015, el suferind de hipertensiune si de sindrom coronarian acut. El a avut probleme similare si in 2016.L'Equipe noteaza ca in 2011, cand a devenit selectionerul Argentinei, Sabella a fost prezentat ca anti-Maradona. El a ajuns cu nationala argentiniana pana in finala Cupei Mondiale din 2014 si a fost criticat atunci de Diego Maradona.Citeste si: LIVEVIDEO Funeraliile lui Maradona. Inmormantarea va avea loc astazi