Un neurolog explica moartea lui Maradona: "O combinatie prea mare de antidepresive si antipsihotice"

Neurologul argentinian Nelson Castro e cel care s-a referit la acest aspect, al medicatiei la care era supus in ultima vreme Maradona."Avea in sange o combinatie prea mare de antidepresive si antipsihotice. Unul dintre efecte e cresterea ritmului cardiac, iar inima sa deja obosita batea foarte repede si de aceea a cedat", a spus Nelson Castro in presa argentiniana."Este necesar sa vedem cu ce doza si cu ce criterii i s-au dat medicamentele, daca au fost date simultan sau daca a inceput cu una si a continuat cu alta. Au fost o multime de antidepresive si antipsihotice", a insistat Castro.Citeste si: VIDEO Cutremurator: Diego Maradona a murit intr-o casa fara baie normala. Locuinta, improvizata dintr-o sala de jocuri