VIDEO Celebrul bucatar Salt Bae a rezervat pentru totdeauna masa la care manca Maradona in restaurantul sau

Nusr-et Gokce, cunoscut drept Salt Bae, detine un restaurant in Dubai preferat de celebritati din intreaga lume. Unul dintre clientii de seama ai turcului a fost Maradona, care obisnuia sa treaca pragul localului de fiecare data cand ajungea in Dubai.Salt Bae a decis sa ii ofere un omagiu pentru totdeauna celebrului fotbalist argentinian, mort pe 25 noiembrie. Astfel, la masa la care Maradona obisnuia sa manance, Nusr-et Gokce a asezat o imagine cu legendarul fotbalist, langa care a aprins o lumanare si a pus semnul de "rezervat"."Aceasta a fost masa ta preferata. Masa este rezervata pentru totdeauna pentru tine. Odihneste-te in pace, legenda", a scris Nusr-et Gokce, pe Instagram.