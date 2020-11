VIDEO Dorados de Sinaloa, ultima echipa antrenata de Maradona. Ce spectacol facea marele fotbalist in vestiare

Cuando consigues la victoria y tu entrenador es el Diego 🕺 pic.twitter.com/fOhTxc5K7u - Goal en espanol (@Goal_en_espanol) September 30, 2018

Maradona a demisionat in anul 2019 de la Dorados de Sinaloa.Potrivit celor de la Dorados, motivul despartirii a fost reprezentat de problemele de sanatate ale fostului mare fotbalist, care, potrivit presei internationale, urma sa sufere in viitorul apropiat interventii chirurgicale la umar si genunchi:"Impreuna am surprins lumea. Le-am aratat tuturor ca fotbalul reprezinta pasiune si inima.Multumim pentru tot! Recuperare rapida!", au scris mexicanii.In ianuarie 2019, Maradona a fost internat in spital din cauza mai multor probleme de sanatate, iar in majoritatea timpului petrecut in Mexic s-a folosit de un baston pentru a merge din cauza artritei, scrie Mirror.In septembrie 2018 Dorados de Sinaloa a invins formatia Leones Negros cu scorul de 2-0, ambele goluri venind in minutele de prelungire ale partidei. Echipa antrenata de Maradona a urcat pe locul 9 in Liga de Ascenso din Mexic, iar dupa fluierul de final antrenorul argentinian a facut show in vestiar, unde a dansat cu jucatorii. Imaginile au fost surprinse de unul dintre fotbalistii antrenati de fostul campion mondial si postate pe retelele de socializare.CITESTE SI: De ce Maradona nu a castigat niciodata Balonul de Aur