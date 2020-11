VIDEO Maradona a murit. Cel mai frumos gol din istoria Mondialelor. "De pe ce planeta vii, pentru a lasa pe drum atatia englezi?"

Maradona avea 60 de ani si suferise o interventie chirurgicala pe creier in urma cu cateva saptamani. Conform jurnalistilor din America de Sud, Maradona, unul dintre cei mai buni si mai iubiti jucatori din istoria fotbalului , a fost luat cu ambulanta de la locuinta sa din Tigre si dus la spital astazi, 25 noiembrie, insa medicii nu au reusit sa-l salveze.Intr-un top realizat de jurnalistii de Agentia France Presse, in 2014, in cadrul unui documentar, cel mai frumos gol din istoria Cupei Mondiale a fost al lui Diego Armando Maradona, in 1986."Din nou Maradona! Geniu! Geniu! Geniu! Goooooool... Goooooool... Imi vine sa plang, iertati-ma. Maradona si cavalcada sa de neuitat, cea mai frumoasa din toate timpurile. Zmeu zburator cosmic. Dar de pe ce planeta vii, pentru a lasa pe drum atati englezi? Pentru ca tara sa devina un pumn strans, clamand gloria Argentinei! Argentina 2 - Anglia 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona!". Asa a relatat in direct Victor Hugo Morales, jurnalist uruguayan de radio, golul inscris de Maradona in meciul Argentia - Angia (2-0), la mondialele din 1986.