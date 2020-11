VIDEO Maradona, cel mai bun marcator all-time al lui Napoli. A marcat 115 goluri

VIDEO: Toate cele 115 goluri marcate pentru Napoli

Condusa de Maradona, Napoli a castigat singurele sale trofee de campioni ai Italiei in sezonul 1986/87 si 1989/90, clasandu-se pe locul 2 in campionat de doua ori in sezonul 1987/88 si in 1988/89.Alte trofee castigate de Maradona cu Napoli in perioada sa includ Cupa Italiei in 1987, (finalisti ai Cupei Italiei in 1989), Cupa U.E.F.A. in 1989 si Supercupa Italiei in 1990. Maradona a fost golgeterul Seriei A italiene in sezonul 1987/88.Cu toate acestea, in timpul perioadei sale din Italia, problemele personale ale lui Maradona s-au inmultit. A continuat sa consume cocaina, primind amenzi de 70.000 de dolari din partea clubului pentru lipsa de la antrenamente si jocuri, probleme datorate mai ales stresului provocat de consumul de droguri. S-a confruntat cu probleme legate de nasterea unui fiu nelegitim si a fost suspectat de legaturi de prietenie cu membrii Camorra.Dupa ce a fost suspendat pe o perioada de 15 luni pentru testare pozitiva cu cocaina, Maradona a parasit Napoli in dizgratie in 1992. La momentul cand a fost transferat la Sevilla (1992-1993), nu mai jucase fotbal profesionist de doi ani, astfel incat nu a mai fost capabil sa mai atinga momentele de glorie de altadata. In 1993 Maradona s-a transferat la Newell's Old Boys si in 1995 s-a intors la Boca Juniors pentru 2 ani.