VIDEO Momentul in care Maradona si-a recunoscut marele pacat. Top 30 de lucruri care l-au facut de neegalat

Maradona avea 60 de ani si suferise o interventie chirurgicala pe creier pe data de 4 noiembrie. Conform jurnalistilor din America de Sud, Maradona, unul dintre cei mai buni si mai iubiti jucatori din istoria fotbalului , a fost luat cu ambulanta de la locuinta sa din Tigre, o suburbie a metropolei Buenos Aires, si dus la spital in cursul diminetii, insa medicii nu au reusit sa-l mai salveze.Presa straina a scris despre cele mai importante momente din viata lui Maradona, care l-au facut de neeglat in lumea fotbalului. Va prezentam un top 30 momente spectaculoase, conform goal.com 1. Diego Armando Maradona s-a nascut la 30 octombrie 1960 la periferia orasului Buenos Aires.2. A jucat in 91 de meciuri pentru Argentina, marcand 34 de goluri 3. A jucat la patru turnee ale Cupei Mondiale pentru tara sa.4. I-a ajutat pe cei de la Boca Juniors la campionatul ligii in 1982 inainte de a se muta la Barcelona . Dar, in 1984, s-a transferat la Napoli si i-a ajutat sa castige singurele doua titluri din Serie A pana in prezent - in 1987 si 1990.5. Detine recordul pentru cel mai mare numar de aparitii in calitate de capitan al oricarei tari la o cupa mondiala. A fost capitanul Argentinei in 16 ocazii.6. In total, insa, a jucat in 21 de meciuri la turneele Cupei Mondiale.7. La varsta de 15 ani, pe 20 octombrie 1976, Maradona si-a facut debutul profesional pentru echipa Argentinos Juniors.8. A facut parte din echipa de tineret din Argentina care a castigat Cupa Mondiala a Tineretului din 1979 din Japonia.9. La 27 februarie 1977, Maradona a debutat la nivel international impotriva Ungariei, la varsta de 16 ani, pe stadionul Bombonera din Buenos Aires.10. Maradona avea un tatuaj cu Che Guevara pe brat si un portret al lui Fidel Castro tatuat pe piciorul stang.11. Maradona detine recordul ca a suferit cel mai mare numar de faulturi la o Cupa Mondiala - 53, in timpul Cupei Mondiale din Mexic din 1986.12. Detine, de asemenea, recordul pentru cel mai mare numar de faulturi suferite intr-un singur meci la o Cupa Mondiala, cand Italia l-a faultat de 23 de ori in editia din 1982 a turneului.13. Maradona a condus Argentina in gloria Cupei Mondiale in 1986, invingand Germania de Vest cu 3-2 in finala.14. Diego a castigat si Balonul de Aur pentru ca a fost jucatorul remarcabil al turneului.15. Diego a marcat cu mana in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din 1986 impotriva Angliei. Cand a fost chestionat cu privire la incident, el a spus: "Golul a fost marcat putin de mana lui Dumnezeu, putin de capul lui Maradona".16. A castigat Seria A cu Napoli in 1987, o isprava care se va repeta in 1990. De asemenea, a castigat Cupa UEFA in 1989.17. In Cupa Mondiala din SUA din 1994, Maradona a jucat doar doua jocuri - marcand un singur gol impotriva Greciei - deoarece a fost trimis acasa dupa ce nu a trecut de un test de dopaj.18. Maradona s-a casatorit cu Claudia Villafane la 7 noiembrie 1989 la Buenos Aires, dar a divortat in 2004.19. In 2005, Maradona a inceput sa gazduiasca un talk show la televiziunea argentiniana. Pele a fost principalul sau invitat la primul sau spectacol, in ciuda rivalitatii lor.20. El a fost confirmat ca manager al echipei nationale a Argentinei in octombrie 2008.21. In timpul in care Maradona a fost manager, Argentina a egalat cea mai grava infrangere a lor, pierzand cu 6-1 in fata Boliviei in calificarile la Cupa Mondiala. Acest lucru i-a atras lui Maradona numeroase critici. Cand echipa sa s-a calificat pentru turneu, Maradona a avut o iesire scandaloasa. Ulterior, FIFA l-a interzis timp de doua luni.22. Debutul managerial al lui Maradona pentru Argentina a fost pe 19 noiembrie 2008. In acea zi, echipa sa a jucat cu Scotia si a iesit victorioasa cu un scor de 1-0.23. La 22 iunie 2010, Maradona a spus despre mingea Jabulani: "As cere tuturor directorilor FIFA sa nu mai vorbeasca despre mine si sa inceapa sa lucreze la un fotbal adecvat. Aceasta minge este inutila. Este imposibil de controlat".24. Intr-o conferinta de presa anterioara primei runde eliminatorii din Cupa Mondiala din 2010, Maradona a sarit peste bariera pentru a-l imbratisa pe fostul coechipier al echipei Napoli, Salvatore Bagni. In urma salutului gregar, Bagni a spus: "Chiar si cunoscandu-l asa cum am facut in toti acesti ani, Diego face intotdeauna ceva care sa te surprinda".25. Maradona l-a aparat cu vehementa pe Lionel Messi , dupa ce Argentina a fost eliminata de la Cupa Mondiala din 2010 cand a spus: "Oricine spune ca nu a avut o Cupa Mondiala grozava este un idiot".26. Fostul coechipier Jorge Valdano a spus despre Maradona in 2006: "Este cineva pe care multi oameni doresc sa-l imite, o figura controversata, iubita, urata, care starneste mari tulburari, mai ales in Argentina ... Sublinierea vietii sale personale este o greseala. Maradona nu are colegi in interiorul terenului, dar si-a transformat viata intr-un spectacol si acum traieste un calvar personal care nu ar trebui imitat ".27. Asociatia de fotbal argentinian (AFA) a adresat FIFA o cerere de retragere a tricoului nr. 10 in cinstea lui Maradona. Cererea a fost respinsa.28. Argentinos Juniors si-au numit stadionul dupa Maradona, numindu-l Estadio Diego Armando Maradona.29. Maradona a spus dupa ce a invins Anglia in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din 1986: "Parca am fi invins o tara, mai mult decat o echipa de fotbal".30. Maradona a declarat in 1996: "Am fost, sunt si voi fi intotdeauna dependent de droguri. O persoana care se implica in droguri trebuie sa lupte impotriva ei in fiecare zi".