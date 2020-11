VIDEO Magie pura, in ritm de dans si dezlegat la sireturi. Ziua in care Maradona a castigat un meci inca de la incalzire

Confruntarea de pe stadionul din Munchen conta pentru returul semifinalei de Cupa UEFA , competitie pe care Napoli avea s-o castige. Imaginile cu Maradona la incalzire au devenit virale si sunt vizionate in aceste zile de milioane de fani. Starul argentinian, la un moment dat descheiat la sireturi, s-a folosit de ritmurile melodiei "Live is life" pusa la boxele arenei, pentru un spectacol unic in compania mingii.Citeste si: LIVEVIDEO Funeraliile lui Maradona. Inmormantarea va avea loc astazi. Pelerinaj la sicriul fostului fotbalist