Starul lui Liverpool, sfâșiat de durere: mesajul jucătorului după ce a aflat că va pierde Cupa Mondială

Liverpool a câștigat cu 1-0 derby-ul cu Manchester City, însă bucuria victoriei a fost umbrită de o accidentare gravă.

În ultimele momente ale partidei, portughezul Diego Jota a suferit o accidentare gravă la gambă, care îl va ține departe de gazon pentru câteva luni.

Asta înseamnă că Jota va rata Cupa Mondială din Qatar. Portughezul nu și-a ascuns dezamăgirea și a scris pe twitter:

"După o noapte atât de bună pe Anfield, a mea s-a terminat în cel mai rău mod posibil! În ultimul moment unul dintre visele mele s-a risipit.

Voi fi încă unul care va susține din exterior, echipa de club și naționala, și voi lupta să revin cât pot de repede", a scris Jota pe twitter.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1