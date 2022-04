Diego Simeone, după ce a jucat ultra defensiv cu Manchester City: "Noi voiam să câştigăm"

Antrenorul Diego Simeone a surprins după meciul cu Manchester City din Liga Campionilor, în care Atletico Madrid a jucat ultra-defensiv, cu două rânduri de câte cinci jucători, afirmând că, de fapt, formaţia lui îşi propusese să câştige partida de pe Etihad Stadium.

"Este un rezultat slab pentru că am pierdut cu 1-0 când noi voiam să câştigăm. Este clar că jucam cu un adversar extraordinar. Cifrele vorbesc de la sine, numărul de goluri pe care le marchează acasă, jocul lor foarte dinamic, cu mulţi jucători în atac, care evoluează într-un mod plăcut de urmărit... Noi am jucat cu armele noastre. A fost un efort colectiv masiv. În repriza secundă, am fi putut probabil ataca mai bine la câteva contraatacuri.

Am suferit, vom merge la Madrid şi va fi la fel pentru că ei vor juca la fel, iar noi ne vom folosi în continuare armele noastre pentru a ne califica. Vom vedea dacă vom putea avea un pic mai mult mingea, dacă vom putea să mişcăm balonul mai repede şi să creăm mai multe dificultăţi adversarului. Va trebui să rămânem calmi, umili şi să depunem efort, dar încă avem şansele noastre în această confruntare", a declarat Simeone, potrivit AFP.

Manchester City a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formaţia Atletico Madrid, în manşa I a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Returul va avea loc la 13 aprilie.

Ads