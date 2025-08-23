Bunicuța care arată senzațional dezvăluie secretul siluetei sale: bărbații tineri și dieta sănătoasă. "Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus"

Lesley Maxwell, o bunică în vârstă de 65 de ani, pasionată de fitness, atrage atenția prin aspectul său tineresc, atât de mult încât mulți o confundă cu sora mai mare a nepoatei sale, Tia. Popularitatea ei se reflectă și pe Instagram, unde a strâns aproape 150.000 de urmăritori.

Chiar dacă are nepoți, Lesley nu renunță la antrenamente și afirmă că primește adesea atenție din partea bărbaților. Ea recunoaște fără rețineri că preferă partenerii mai tineri, în jur de 20 de ani, deoarece îi percepe ca fiind mai activi, mai spontani și mai optimiști decât cei de vârsta ei.

„Să fim sinceri, sunt bunică, dar asta nu înseamnă că o las mai moale”, a declarat Lesley pentru jurnaliștii de la What's The Jam. „Bărbații tineri de 20 și ceva de ani? Au energie, spontaneitate și pur și simplu adoră o femeie care știe ce vrea. Se pare că ne înțelegem foarte bine”.

În plus, ca instructor de fitness, ea a detaliat ce calități caută la un partener: „Îmi plac bărbații puternici și încrezători. Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus. Trebuie să fie în formă, ca să țină pasul cu mine, să aibă simțul umorului și, desigur, să plătească la întâlnire – niciodată nu am făcut eu asta”.

Prin exemplul ei, Lesley Maxwell arată că vârsta este doar un număr și că pasiunea pentru sport, energia și optimismul pot face ca și o bunică de 65 de ani să capteze toate privirile.

Cum își menține Lesley Maxwell condiția fizică

Când vine vorba de stilul de viață, Lesley subliniază că nu doar antrenamentele sunt importante, ci și o alimentație echilibrată.

„Oamenilor le vine greu să creadă că mănânc de cel puțin cinci ori pe zi”, povestește ea, explicând că hrana este combustibilul corpului. Din acest motiv, se asigură că include suficiente proteine în dietă, pentru a avea energia necesară zilnic. „Nu consum mâncare de la fast-food sau alimente ultraprocesate. Prefer să mănânc ouă, ton, broccoli și orez”, adaugă Maxwell.

Ea consideră că una dintre cele mai frecvente greșeli atunci când cineva încearcă să slăbească este concentrarea exclusivă pe reducerea caloriilor. Deși deficitul caloric ajută la pierderea în greutate, Lesley subliniază că este esențial să fie respectat și aportul de nutrienți – proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Acestea mențin energia, stabilizează nivelul glicemiei și reduc riscul de a mânca excesiv la mesele principale.

De asemenea, Lesley are câteva gustări preferate, pe care le consideră „mini-mese”, deoarece combină întotdeauna proteine, grăsimi și carbohidrați. Un exemplu este format din două-trei ouă întregi, varză murată și o felie de pâine din grâu germinat. Ouăle oferă proteine și grăsimi sănătoase, inclusiv omega-3, pâinea furnizează carbohidrați, iar varza murată aduce fibre și probiotice benefice pentru sănătatea digestivă.

O altă combinație des întâlnită în dieta ei include ton, orez basmati și avocado. În acest caz, tonul aduce proteinele, avocado contribuie cu grăsimi sănătoase, iar orezul completează cu carbohidrații necesari pentru a menține energia și senzația de sațietate pe parcursul zilei.

