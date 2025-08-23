Bunicuța care arată senzațional dezvăluie secretul siluetei sale: bărbații tineri și dieta sănătoasă. "Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus"

Autor: Dan Istratie
Sambata, 23 August 2025, ora 09:07
1857 citiri
Bunicuța care arată senzațional dezvăluie secretul siluetei sale: bărbații tineri și dieta sănătoasă. "Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus"
Bunicuța sex FOTO: Instagram/ Lesley Maxwell

Lesley Maxwell, o bunică în vârstă de 65 de ani, pasionată de fitness, atrage atenția prin aspectul său tineresc, atât de mult încât mulți o confundă cu sora mai mare a nepoatei sale, Tia. Popularitatea ei se reflectă și pe Instagram, unde a strâns aproape 150.000 de urmăritori.

Chiar dacă are nepoți, Lesley nu renunță la antrenamente și afirmă că primește adesea atenție din partea bărbaților. Ea recunoaște fără rețineri că preferă partenerii mai tineri, în jur de 20 de ani, deoarece îi percepe ca fiind mai activi, mai spontani și mai optimiști decât cei de vârsta ei.

„Să fim sinceri, sunt bunică, dar asta nu înseamnă că o las mai moale”, a declarat Lesley pentru jurnaliștii de la What's The Jam. „Bărbații tineri de 20 și ceva de ani? Au energie, spontaneitate și pur și simplu adoră o femeie care știe ce vrea. Se pare că ne înțelegem foarte bine”.

În plus, ca instructor de fitness, ea a detaliat ce calități caută la un partener: „Îmi plac bărbații puternici și încrezători. Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus. Trebuie să fie în formă, ca să țină pasul cu mine, să aibă simțul umorului și, desigur, să plătească la întâlnire – niciodată nu am făcut eu asta”.

Prin exemplul ei, Lesley Maxwell arată că vârsta este doar un număr și că pasiunea pentru sport, energia și optimismul pot face ca și o bunică de 65 de ani să capteze toate privirile.

Cum își menține Lesley Maxwell condiția fizică

Când vine vorba de stilul de viață, Lesley subliniază că nu doar antrenamentele sunt importante, ci și o alimentație echilibrată.

„Oamenilor le vine greu să creadă că mănânc de cel puțin cinci ori pe zi”, povestește ea, explicând că hrana este combustibilul corpului. Din acest motiv, se asigură că include suficiente proteine în dietă, pentru a avea energia necesară zilnic. „Nu consum mâncare de la fast-food sau alimente ultraprocesate. Prefer să mănânc ouă, ton, broccoli și orez”, adaugă Maxwell.

Ea consideră că una dintre cele mai frecvente greșeli atunci când cineva încearcă să slăbească este concentrarea exclusivă pe reducerea caloriilor. Deși deficitul caloric ajută la pierderea în greutate, Lesley subliniază că este esențial să fie respectat și aportul de nutrienți – proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Acestea mențin energia, stabilizează nivelul glicemiei și reduc riscul de a mânca excesiv la mesele principale.

De asemenea, Lesley are câteva gustări preferate, pe care le consideră „mini-mese”, deoarece combină întotdeauna proteine, grăsimi și carbohidrați. Un exemplu este format din două-trei ouă întregi, varză murată și o felie de pâine din grâu germinat. Ouăle oferă proteine și grăsimi sănătoase, inclusiv omega-3, pâinea furnizează carbohidrați, iar varza murată aduce fibre și probiotice benefice pentru sănătatea digestivă.

O altă combinație des întâlnită în dieta ei include ton, orez basmati și avocado. În acest caz, tonul aduce proteinele, avocado contribuie cu grăsimi sănătoase, iar orezul completează cu carbohidrații necesari pentru a menține energia și senzația de sațietate pe parcursul zilei.

„Nu e o coaliție pe care mi-aș fi dorit-o” – Ministrul Economiei recunoaște tensiunile din guvern
„Nu e o coaliție pe care mi-aș fi dorit-o” – Ministrul Economiei recunoaște tensiunile din guvern
Ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), recunoaște că actuala coaliție de guvernare, din care face parte și partidul său, este una dificil de gestionat, dar necesară în actualul context...
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Șefii de secție vor avea criterii clare și evaluări periodice”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Șefii de secție vor avea criterii clare și evaluări periodice”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 23 august, modificări importante în modul de selecție și evaluare a șefilor de secție, laborator sau servicii medicale din...
#dieta sanatoasa, #fitness , #stiri sanatate
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a primit in Biroul Oval unul dintre cele dorite obiecte din lume, dar toti s-au uitat la cuvintele de pe sapca sa
ObservatorNews.ro
O comuna s-a trezit cu masinile blocate in curti. Soseaua, inaltata cu 80 de cm
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bunicuța care arată senzațional dezvăluie secretul siluetei sale: bărbații tineri și dieta sănătoasă. "Dacă un bărbat este suficient de curajos să se apropie de mine, are deja un punct în plus"
  2. Horoscop zilnic. Sâmbătă, 23 august. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
  3. Bancul zilei: De la ce poți avea semne pe nas
  4. Trucul de călătorie pe care toată lumea ar trebui să-l știe: "Sunt agent de turism și am rezervat peste 6.000 de vacanțe"
  5. Metoda ReGeneration by Anca Maftei: Procesul de vindecare emoțională în 6 pași
  6. Gelul de duș și pielea ta: Ce funcționează cel mai bine pentru tine?
  7. Apple crește prețul abonamentului TV+
  8. Alex Velea se alătură echipei PRO TV. În ce show va apărea artistul
  9. Când are loc finala Insula Iubirii 2025: detalii despre ultimele ediții cu tensiune maximă
  10. Tily Niculae, actrița din serialul La Bloc, și Dragoș Popescu divorțează după 15 ani de căsnicie: „Îi mulțumesc și fostului meu soț pentru că...”