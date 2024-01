Un medic faimos spune cum poți sta departe de cancer și infarct: Trei alimente sunt soluția salvatoare VIDEO

Un medic britanic faimos, Michael Mosley, a prezentat într-un recent episod din podcast-ul BBC Sounds, câteva sfaturi importante pentru sănătatea oamenilor, scrise în cartea sa. Expertul a arătat cum trei alimente consumate frecvent, fructe, legume și pește, reduc considerabil riscul de cancer, infarct și demență.

Doctorul a afirmat că este nevoie de doar o schimbare în dieta noastră pentru îmbunătățirea sănătății și a reduce riscul acestor boli, potrivit Mirror.

Fără îndoială, știm cu toții că o alimentație sănătoasă are o serie de beneficii majore pentru organism, spune faimosul medic britanic. Consumul unei diete nutritive care să includă fructe și legume este important pentru menținerea unui stil de viață activ și pentru a ne menține în formă și bine din punct de vedere mental.

Dar există un alt produs alimentar pe care ar trebui să-l încorporăm cu toții în dieta noastră, potrivit expertului în sănătate și dietă, doctorul Michael Mosley. Iar sfaturile lui arată că a face doar o mică schimbare în viața noastră poate avea beneficii uriașe.

Dr. Mosley ne sfătuiește să mâncăm pește gras de cel puțin două ori pe săptămână. Peștele gras este o sursă excelentă de proteine și acizi grași omega-3, care s-a dovedit că reduc inflamația cronică. El spune, de asemenea, că este foarte bun pentru inimă și că există studii care arată că poate reduce riscul de cancer sau demență.

Atenție la pești precum somonul, macroul, hamșa, sardinele și heringul - mai degrabă decât tonul și codul. Sugestia doctorului Mosley este unul dintre cele 16 lucruri pe care le spune că vă pot ajuta să aveți o dispoziție mai bună, un somn îmbunătățit, un creier mai ascuțit și să reduceți riscul de îmbolnăvire.

Toate sunt idei pe care el le descrie în amănunțime în cartea sa, Just One Thing: How Simple Changes Can Transform Your Life.

Alte idei includ exersarea respirației lente - ajută la încetinirea ritmului cardiac, la scăderea tensiunii arteriale, la reducerea nivelului de stres și la combaterea anxietății - și a face o plimbare rapidă în primele două ore de la trezire, ceea ce vă poate ajuta să dormiți mai bine.

Să faci un duș rece este, de asemenea, pe listă, dr. Mosley sugerând că la sfârșitul dușului, ar trebui să întorci robinetul la rece timp de zece secunde pentru a-ți întări sistemul imunitar. Poate ajuta la reducerea stresului, la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare și la întărirea sistemului imunitar.

De asemenea, ar trebui să încercăm să dansăm zece minute pe zi. Dansul și încercarea de noi rutine s-au dovedit a fi mai eficiente decât exercițiile tradiționale de fitness pentru îmbunătățirea mușchilor, echilibrului și sănătății creierului.

De asemenea, aceste două obiceiuri s-a dovedit că ajută la depresie, reduce riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral, precum și vă stimulează memoria și vă protejează împotriva demenței.